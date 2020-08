Eleições Autárquicas de 2020 marcadas para o dia 25 de Outubro – Governo

As oitavas eleições autárquicas em Cabo Verde terão lugar no dia 25 de Outubro, anunciou hoje o ministro do Estado e da Presidência do Conselho de Ministros, Fernando Elísio Freire.

De acordo com o governante, que falava aos jornalistas depois de uma sessão extraordinária de Conselho de Ministros realizada para escolha da data para as próximas eleições em Cabo Verde, essa data foi escolhida depois de ouvidos todos os partidos políticos e de se cumprir o preceito constitucional e do Código Eleitoral.

“O Governo de Cabo Verde, através de um decreto regulamentar, marca as eleições autárquicas de 2020 para o dia 25 de Outubro. É uma data que vai ao encontro daquilo que é a expectativa da maioria dos partidos políticos que nós ouvimos”, disse.

Fernando Elísio Freire adiantou ainda que, tendo em conta o momento da pandemia que o país está a viver, esta data vai dar tempo também para que as estruturas da saúde e a Comissão Nacional e Eleições (CNE) se prepararem para garantir que as eleições decorram na normalidade.

O governante indicou ainda que, proximamente, a CNE e a Direcção Nacional da Saúde irão emitir um conjunto de directivas para que as eleições autárquicas de 2020 decorram em segurança.

“Essas directivas vão, de certeza, no sentido de se respeitar o distanciamento e o reforço das medidas de protecção para se evitar qualquer tipo de propagação no dia do acto eleitoral, mas que não impeça uma excelente participação dos cabo-verdianos nesse importante acto eleitoral”, explicou, apelando a uma grande participação dos cabo-verdianos.

Na manhã de hoje, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, reuniu-se com representantes de todos os partidos legalmente existentes em Cabo Verde, com excepção do Partido do Trabalho e da Solidariedade (PTS – ausente por motivos de doença), para auscultação sobre a data das eleições autárquicas.

Todos os partidos sugeriram que as eleições se realizassem no mês de Outubro.