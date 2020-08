“Juventude ocupa um papel importante e preponderante no pós-COVID”- PM

O Chefe do Governo, Ulisses Correia e Silva, destacou hoje que o executivo tem uma agenda “forte” em construção para as transformações que se devem adaptar ao novo contexto pós-COVID, na qual a juventude ocupa um papel importante e preponderante.

No dia em que se celebra o dia Internacional da Juventude, 12 de Agosto, o Primeiro-ministro endereçou aos jovens uma palavra de confiança e de renovar de esperanças para um futuro de transformações.

“Queremos uma juventude mais participativa e interessada em construir sinergias para o desenvolvimento do país. Um desenvolvimento que passa essencialmente pela aposta no capital humano como força motriz”, escreveu.

O governo quer que os jovens sejam agentes activos na procura de soluções, respostas e iniciativas e que encarem o desenvolvimento do país como um desafio deles também.

Por isso, continuou Correia e Silva, o executivo tem “reforçado” os investimentos para com a juventude de forma transversal e complementar, desde políticas activas de emprego como acções de Formação Profissional, Estágios Profissionais, Programas de Fomento do empreendedorismo à medidas de acesso e expansão do ensino superior.

“Hoje terei oportunidade de falar disto e de outros temas, a partir do Tarrafal de Santiago, onde tenho um encontro marcado com a juventude cabo-verdiana do país e da diáspora, para celebrarmos juntos o dia de hoje, num momento de diálogo”, anunciou.

O diálogo entre o Primeiro-ministro e os jovens, tem como tema “Os jovens no futuro de Cabo Verde e no mundo que queremos construir”.