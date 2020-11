PR felicita Joe Biden e Kamala Harris pela vitória

O Presidente da República (PR) felicitou, este sábado, Joe Biden e Kamala Harris pela eleição para a Presidência e vice-presidência dos Estados Unidos da América, respectivamente, numa mensagem divulgada na rede social Facebook.

“Felicito Joe Biden e Kamala Harris pela sua anunciada vitória na eleição presidencial americana e auguro o reforço das relações históricas e culturais entre americanos e cabo-verdianos e da cooperação entre os dois países. Que esta possa vir a atingir um nível que corresponda ao do relacionamento humano entre os dois povos”, escreveu.

Jorge Carlos Fonseca manifestou ainda satisfação pela “ampla e entusiástica “participação dos cidadãos norte-americanos nesta disputa eleitoral democrática.

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, felicitou, também no Facebook, Joe Biden e Kamala Harris.

Na sua mensagem, o Chefe do Governo referiu que Cabo Verde conta com a nova Administração Americana no reforço das relações diplomáticas, económicas e de parceria para o desenvolvimento com os EUA.

“Parabéns ao Presidente eleito, Joe Biden e à Vice-Presidente, Kamala Harris. Cabo Verde conta com a nova Administração Americana no reforço das relações diplomáticas, económicas e de parceria para o desenvolvimento com os EUA, país que alberga a maior comunidade cabo-verdiana no exterior e com o qual Cabo Verde tem uma relação de mais de 200 anos”, consta.

Por sua vez, a presidente do PAICV, Janira Hopffer Almada, para além de parabenizar o Presidente eleito, alegou que “agora há condições para uma maior proximidade” entre o que serão as orientações políticas dos EUA e o que são as prioridades estratégicas no Continente Africano.

“Neste sentido, desejamos que Cabo Verde possa trabalhar no reforço das suas relações e na abordagem de assuntos prioritários para o nosso País, como a defesa da democracia, as mudanças climáticas e a segurança internacional! Esta foi uma Vitória de Valores e Princípios! E foi uma Vitória importante para o Mundo”, escreveu na sua página da rede social Facebook.

O democrata Joe Biden venceu a Pensilvânia, ultrapassando o limite de 270 votos eleitorais e se tornar o 46º presidente dos Estados Unidos. Formado em história, ciência política e direito, Biden foi vice-presidente de Barack Obama entre 2009 e 2017.

Já Kamala Harris será a primeira vice-presidente mulher dos Estados Unidos. Filha de pais imigrantes, mãe indiana-americana e pai jamaicano, Harris será também a primeira vice-presidente negra do país e a primeira descendente de indianos.