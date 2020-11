Parlamento aprova proposta de lei que cria 1º e 2º juízos de trabalho no Tribunal da Comarca da Praia

Os deputados aprovaram ontem, por unanimidade, a proposta de lei que cria o 1º e o 2º juízos de trabalho no Tribunal da Comarca de Acesso Final da Praia, diploma aprovado na generalidade e na especialidade.

De acordo com o Governo, desde a criação do Juízo de Trabalho no Tribunal da Comarca da Praia, o relatório anual tem demonstrado um significativo e crescente aumento da demanda no que concerne à resolução dos litígios, devido à multiplicação das relações laborais e às facilidades de comunicação que propiciaram aos cidadãos a conscientização dos seus direitos.

Apesar desse aumento, reconhece o Executivo, constata-se que a resposta tem ficado muito aquém das expectativas, pois são questões que, pela sua natureza, exigem a obtenção de uma decisão célere de modo que a efectividade do direito não fique comprometida.

O Parlamento aprovou, também por unanimidade, na generalidade e especialidade, a proposta de lei que cria o Juízo Crime e o Juízo Cível no Tribunal Judicial da Comarca do Tarrafal, assim como o Juízo Crime e o Juízo Cível no Tribunal da Comarca de Acesso Final da Boa Vista.