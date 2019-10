Crescimento é importante mas oposição desvaloriza, diz o MpD

João Gomes destacou hoje, numa declaração política feita na Assembleia Nacional, o crescimento registado pela economia nacional. Para o deputado do partido que sustenta o governo “este crescimento é fundamental”.

No meio de algumas farpas lançadas à oposição por causa das reacções ao anuncio do crescimento do PIB em 6,2%, João Gomes defende que “este crescimento, é importante, diríamos, fundamental” para o país.

“Os adversários políticos do Governo e do MpD, não terão gostado muito desta notícia e apressaram-se a tentar desvalorizá-la a todo o custo. Uns, embora reconhecendo que o crescimento actual da economia é muito diferente do passado para melhor, dizem que não chega às famílias e outros, para não reconhecerem a realidade que só lhes ficaria bem, tentam inclusive, pôr em causa o trabalho de instituições nacionais idóneas”, criticou João Gomes.

“A economia está a acrescer e de forma sustentável, cerca de seis vezes mais do que crescia no período 2012/2015. Vejamos: Em 2012, cresceu 1,1%, em 2013, cresceu 0,8%, em 2014 cresceu 0,6% e em 2015 cresceu 1,0%. Ao passo que em 2016 cresceu 4,7%; 2017 cresceu 4,0%; em 2018 5,5% e em 2019, as perspectivas, são francamente boas e por certo, vamos ultrapassar os 6%”, defendeu o deputado do MpD.

Quanto à possibilidade, cada vez mais certa, de Cabo Verde enfrentar mais um ano de seca, Gomes defendeu que esses maus anos agrícolas “só podem encorajar o Governo e o MpD a prosseguirem o caminho e o rumo traçados nesta legislatura, pois, em condições outras, o País, estaria a crescer bem acima dos 7% prometidos”.