Regionalização: "Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance" - MpD

Depois do governo ter cancelado a votação do diploma da regionalização, João Gomes, vice-presidente do MpD, acusou o PAICV de ter posto interesses particulares acima dos do país. E viu no silêncio de Janira Hopffer Almada, durante a discussão, prova de "que este é um tema que não lhe interessa e não interessa ao seu partido".

"A prova", segundo João Gomes, "de que os interesses do PAICV estão acima dos interesses de Cabo Verde é o facto de a senhora deputada e presidente do PAICV ter participado nesta sessão, ter acompanhado a discussão, e em nenhum momento abriu a boca". Para João Gomes, o facto de a presidente do PAICV não ter tido uma participação activa na discussão é prova de "que este é um tema que não lhe interessa e não interessa ao seu partido". Quanto ao regresso do diploma à Assembleia Nacional, o vice-presidente do MpD, destacou que "será muito difícil" ainda durante esta legislatura. "É muito difícil a não ser que o PAICV ponha os interesses de Cabo Verde acima dos seus interesses e estratégias politico-partidárias. Se o fizer nós podemos voltar já na próxima sessão porque nada nos impede de o fazer". Governo cancela proposta de regionalização O ministro dos Assuntos Parlamentares pediu hoje, ao presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, o cancelamento da votação na especialidade da lei da regionalização. O pedido surge depois de no final da sessão de Março ter sido chumbado o artigo 6º e ontem ter sido também chumbado o artigo 7º e as alterações que tinham sido propostas pelo MpD em consenso com a UCID. O ministro dos Assuntos Parlamentares pediu hoje, ao presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, o cancelamento da votação na especialidade da lei da regionalização. O pedido surgiu depois de no final da sessão de Março ter sido chumbado o artigo 6º e ontem ter sido também chumbado o artigo 7º e as alterações que tinham sido propostas pelo MpD, em consenso com a UCID. Com esta decisão fica assim adiada, sem nova data, a discussão e a votação da legislação que deveria criar as 10 regiões administrativas de Cabo Verde.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.