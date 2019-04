Governo cancela proposta de regionalização

O ministro dos Assuntos Parlamentares pediu hoje, ao presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos, o cancelamento da votação na especialidade da lei da regionalização.

O pedido surge depois de no final da sessão de Março ter sido chumbado o artigo 6º e ontem ter sido também chumbado o artigo 7º e as alterações que tinham sido propostas pelo MpD em consenso com a UCID. Com esta decisão fica assim adiada a discussão e a votação da legislação que deveria criar as 10 regiões administrativas de Cabo Verde.

De recordar que esta legislação tinha sido aprovada, na generalidade, durante a sessão parlamentar de Novembro do ano passado com os votos favoráveis do MpD, da UCID e de três deputados do PAICV.