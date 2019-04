MpD avança para CPI sobre barragens com erros técnicos

O Grupo parlamentar do MpD anunciou hoje a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito às barragens com erros técnicos, construídas no governo do PAICV. Posição expressa hoje, no parlamento, no primeiro período de trabalhos da primeira sessão plenária de Abril.

É a resposta do da maioria à entrega pelo PAICV, na Procuradoria-Geral da República, segunda-feira, de uma queixa contra o actual Governo, que acusa de não tomar medidas no caso da barragem de Banca Furada, na ilha de São Nicolau. O líder da bancada do MpD, Rui Figueiredo Soares, afirma que vão ser apuradas as responsabilidades sobre todas as barragens mal construídas no país. ”Nós não queríamos, enquanto situação responsável, trazer esta questão, mas a senhora ex-líder parlamentar do PAICV, a deputada Janira Hopffer Almada, quer agora vir responsabilizar este governo por erros cometidos no governo anterior, de que ela fez parte”, afirma. Na mesma linha, a ministra que tutela a pasta das Infra-estruturas, Eunice Silva, que esta quarta-feira esteve no Parlamento para responder a perguntas dos deputados, afirma que o governo está avaliar a situação das barragens caso a caso. “Estamos a avaliar e a minimizar os prejuízos que Cabo Verde teve em algumas infra-estruturas, construídas nas condições em que foram construídas, e vamos prosseguir também com a avaliação das falhas que podem levar a responsabilização e levar para o tribunal aqueles que têm que ir ao tribunal”, assegura Eunice Silva está hoje no Parlamento a pedido do PAICV, para o primeiro debate deste mês, sobre os investimentos do Governo para a infra-estruturação do país. Numa intervenção, no arranque dos trabalhos, o PAICV, através do líder da bancada parlamentar, Rui Semedo, defendeu a criação de um consenso nacional sobre que infra-estruturas são fundamentais e prioritárias. Um consenso que, segundo o partido, poderia evitar “discussões inúteis”. O líder da bancada parlamentar do maior partido da oposição pediu a correcção das falhas encontradas nas infra-estruturas existentes, nomeadamente as barragens. Durante esta sessão, que acontece até sexta-feira, os deputados vão fazer a votação final global da proposta de lei que define o Regime Jurídico Geral dos Jogos Sociais e votar na especialidade a proposta de lei que cria as Regiões Administrativas e regula o seu modo de eleição, as suas atribuições e organização. Debate que se prolonga desde a última sessão de Março.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.