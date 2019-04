“Governo está a faltar ao compromisso com os cabo-verdianos” - PAICV

Julião Varela acusou o governo de estar a faltar aos compromissos assumidos em 2016, durante a campanha eleitoral, no que respeita ao combate ao desemprego jovem.

O PAICV acusou esta manhã, na declaração política que fez, o governo de ter “destruído 8775 postos de trabalho destruídos em 2018” a estes, acrescentou Julião Varela, “juntam-se os cerca de seis mil de 2017 e concluímos que o governo já destruiu 14 mil postos de trabalho”.

Quanto ao crescimento do PIB que o Instituto Nacional de Estatística anunciou ter sido de 7,6% no último trimestre de 2018, Julião Varela apontou que aquele valor é sustentado pelo Estado e não pelo consumo privado. “5,7% do crescimento económico vem do sector público, apenas 1,6% vem do consumo”, acusou Julião Varela.

Quanto à evolução do emprego em Cabo Verde, Julião Varela destacou que tem sido o sector público a fazer crescer o número da população empregada uma vez que, destacou, “o sector privado não tem criado emprego”.

Miguel Monteiro, por seu lado acusou Julião Varela de estar a fazer uma leitura parcial dos dados do desemprego do INE e que “acredita em alguns dados como sendo verdadeiros, mas não faz referência aos que nós aqui apresentámos”.