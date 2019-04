Emprego e crescimento económico abrem dia parlamentar

MpD apontou, na sua declaração política de hoje, o crescimento económico e a manutenção da taxa de desemprego como sendo exemplos do sucesso das políticas do governo. PAICV acusou o partido que sustenta o governo de estar a “truncar os dados” e a “agredir os jovens cabo-verdianos”.

Da parte do MpD, Miguel Monteiro, apontou o relacionamento do governo com as autarquias e todos os incentivos financeiros e económicos que o governo tem posto em prática, como as linhas de crédito ou o apoio às empresas para acesso a financiamento que “têm aumentado o indicador de confiança, do ambiente de negócios e do crescimento económico”.

Para o MpD o crescimento económico anual é hoje “5 vezes superior ao que nos foi deixado” e a taxa de desemprego “apesar dos dois maus anos agrícolas consecutivos é a melhor dos últimos anos”.

Crescimento da economia sem reflexo no emprego A economia está a crescer. As previsões do FMI vão nesse sentido e os dados mais recentes relativos às Contas Nacionais parecem confirmar e até ultrapassar essas estimativas (ver notícia ao lado). Contudo, esse crescimento não parece estar a ter reflexo no mercado do trabalho.

Quanto à população inactiva, Miguel Monteiro, destacou que a maioria da população activa entre os 15 e os 24 anos “está nesta situação por estar a estudar” e que, da população total inactiva, “apenas 14,5% do total de inactivos está disponível para trabalhar”.

Nuías Silva, deputado do PAICV, classificou, em resposta à declaração política do MpD, que “os jovens cabo-verdianos foram agredidos” pelo discurso de Miguel Monteiro e que a taxa de desemprego pode ter mantido “mas a taxa de emprego tem vindo a diminuir” acusando, de seguida, Miguel Monteiro de “truncar os dados sobre o desemprego” e acrescentando que “entre os 15 e os 35 anos o desemprego ultrapassa os 40%”.