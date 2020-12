Amadeu Cruz substitui Maritza Rosabal

Ministra da Educaçãoo pediu a demissão do cargo. Amadeu Cruz é o escolhido para substituir a a ministra e Elísio Freire assume a pasta da Família e Inclusão Social.

As mudanças foram confirmadas pelo Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, que disse que a ministra da Educação alegou razões pessoais para abandonar o cargo.

De acordo com o Primeiro-ministro, num post no facebook, "a Dra Maritza Rosabal pediu o fim das funções que vinha desempenhando no Governo nos cargos de Ministra da Educação e Ministra da Família e Inclusão Social".

"Foi uma honra tê-la no Governo. Reconheço a dedicação que a Maritza colocou ao serviço do país e a determinação na realização de importantes reformas no sistema educativo e na protecção social", acrescenta ainda o Primeiro-ministro referindo-se a Maritza Rosabal.

Com a saída da ministra cabe a Elísio Freire acumular o cargo de ministro da Família e Inclusão Social ao de Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares e Ministro do Desporto. Já para a Educação entra Amadeu Cruz que, até agora, desempenhava as funções de Secretário de Estado do Ensino Superior.