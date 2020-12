Governo vai apresentar Plano Nacional de Vacinação contra COVID-19

O Primeiro-ministro anunciou hoje que o Governo vai apresentar, brevemente, o Plano Nacional de Vacinação contra a COVID-19. Na sua página do Facebook, Ulisses Correia e Silva revelou que já foi criada uma comissão que em breve será apresentada pela Direcção Nacional da Saúde (DNS).

Na sua publicação, Ulisses Correia e Silva referiu que estarão contidos todos os parâmetros definidos a nível técnico, nomeadamente a escolha e definição do tipo de vacina, incluindo os grupos prioritários e todo o processo de calendarização e cronograma da campanha de vacinação.

Neste momento, informou, segue o processo de selecção dos vários tipos de vacina que existem no mercado, para escolher aquela que está de acordo com as necessidades e especificidades do país.

“Estamos a mobilizar mais recursos financeiros, além dos 5 milhões de dólares já adquiridos do Banco Mundial. Será uma porta de esperança para todos, mas não podemos desarmar e desproteger”, lê-se.

Conforme o governante, o esforço do actual executivo é que a vacina seja uma realidade o mais rapidamente possível e que o país possa recuperar aquilo que foi perdido em termos de tempo e recursos, com efeitos e impactos “gravosos que não existiriam” numa situação de normalidade.

Recorde-se que no passado mês de Novembro, o Vice-Primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, anunciou que que o país conseguiu, através do Banco Mundial, 5 milhões de dólares americanos para o programa de vacinação contra a COVID-19 e analisa a possibilidade de conseguir mais 15 milhões de dólares num programa sub-regional da CEDEAO.