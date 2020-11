Banco Mundial concede a Cabo Verde 5 milhões de dólares para vacina contra COVID-19

O ministro das Finanças, Olavo Correia, avançou hoje que o país conseguiu, através do Banco Mundial, 5 milhões de dólares americanos para o programa de vacinação contra a COVID-19 e analisa a possibilidade de conseguir mais 15 milhões de dólares num programa sub-regional da CEDEAO.

Olavo Correia falava durante uma intervenção no Parlamento, após o deputado Julião Varela falar sobre o imbróglio das previsões da COVID-19.

“Ainda ontem tivemos a informação, o Banco Mundial, já acordamos 5 milhões de dólares americanos para o programa de vacinação para todos os cabo-verdianos. Este montante não estava inscrito no orçamento porque não havia acordos, agora vamos ter de corrigir”, informou.

Conforme o governante, o governo está ainda a analisar a possibilidade de conseguir mais 15 milhões de dólares americanos a nível de um programa sub-regional da CEDEAO de modo a totalizar 20 milhões de dólares americanos para garantir vacinação a todos os cabo-verdianos.

“Quando esse acordo for firmado eu não exitarei um único minuto para alterar as previsões. E hoje todos os países do mundo estão a mudar as previsões todos os dias. Estamos num mundo incerto, estamos num mundo imprevisível”, garantiu.

No passado dia 23, o vice Primeiro-ministro garantiu que Cabo Verde já está a mobilizar os recursos financeiros para assim que as vacinas contra a COVID-19 estiveram disponíveis poder adquiri-las.

Actualmente, o país contabiliza 506 casos activos, 9956 casos recuperados, 105 óbitos por COVID-19.