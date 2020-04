Cabo Verde quer da CEDEAO um "olhar especial" face aos impactos Covid-19

Cabo Verde vai pedir à Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) um “olhar especial” para o país no que diz respeito aos transportes, equipamentos, material e ajudas relacionados com a COVID-19.

A informação foi avançada hoje, pelo ministro Adjunto do Primeiro-ministro e ministro para a Integração Regional, Rui Figueiredo, à margem de um encontro de concertação entre o governo e o Presidente da República, no âmbito da Cimeira Extraordinária da CEDEAO sobre a COVID-19, que se realizará esta quinta-feira, dia 23 de Abril.

“A mensagem que nós vamos levar tem a ver, por um lado, com a situação que vivemos em Cabo Verde actualmente, à conta da situação de pandemia, mas, por outro lado, pedir também um olhar especial relativamente à situação do nosso país, não só em termos de transportes, de equipamentos, de material, de ajudas que têm havido, mas de ajudas que possam ser também implementadas pela própria CEDEAO, em concertação com outros parceiros internacionais, nomeadamente com a União Europeia”, revelou.

O turismo, prosseguiu, vai ser uma das principais fontes a serem afectadas pela pandemia. Por isso, Rui Figueiredo diz que o país vai pedir que a CEDEAO possa contemplar o país com medidas especiais.

Além disso, o ministro Adjunto do Primeiro-ministro informou que uma outra mensagem vai ser a de que o país está consciente de que a luta contra o coronavírus só pode ser vencida com a contribuição de todos.

“E nós, dentro da nossa dimensão, também iremos contribuir para que o mundo todo possa responder a esta pandemia com eficácia”, completou.

No dia 23 de Abril, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, toma parte, por videoconferência, na Conferência dos Chefes de Estado da CEDEAO cujo ponto central é a Gestão da COVID-19 na CEDEAO.

O Chefe do Estado será acompanhado do ministro da Saúde, Arlindo Do Rosário, o ministro Adjunto do Primeiro-ministro e para a Integração Regional, Rui Figueiredo e a diplomata e conselheira do Presidente da República Clara Delgado.