Cabo Verde já mobiliza recursos financeiros para adquirir vacinas de COVID-19

O ministro das Finanças, Olavo Correia, garantiu hoje que Cabo Verde já está a mobilizar os recursos financeiros para assim que as vacinas contra a COVID-19 estiveram disponíveis poder adquiri-las.

O governante, que falava aos jornalistas na sequência da apresentação pública dos impactos socie-económicos da covid-19 e do plano nacional de respostas, recuperação e promoção da economia, quando instado sobre as vacinas, disse que o País está a trabalhar juntamente com as instituições internacionais para garantir os meios necessários.

“Estamos a trabalhar todos os dias para que logo que as condições técnicas estiverem reunidas podermos adquirir as vacinas. Já estamos a mobilizar recursos juntamente com as instituições internacionais para que possamos ter todos os meios financeiros à nossa disposição para logo que a vacina esteja disponível Cabo Verde ter a as condições financeiras para adquiri-las”, garantiu.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) tem esperança de que, até ao final do ano, haja uma vacina contra o novo coronavírus.

Laboratórios por todo o mundo estão numa corrida contra o tempo para desenvolver uma vacina contra o novo coronavírus e há dezenas de equipas a testar várias candidatas a vacina, algumas estão mais avançadas e são promissoras.

Dados da London School of Hygiene & Tropical Medicine, citados pela SIC Notícias (Portugal), apontam que há 243 projectos e 43 estão na fase de ensaios clínicos, sendo que 8 estão na fase III – que consiste na inoculação da vacina em milhares de voluntários a fim de determinar se impede de facto a infecção.

A mesma fonte adiantou que o projecto entre a Universidade de Oxford e a AstraZeneca é um dos mais promissores, a que se juntam os da Pfizer e da BioNTech, da Moderna e de vários projectos chineses, nomeadamente da CanSinoBIO que já obteve autorização para administrar a vacina em militares chineses.

A pandemia de COVID-19 matou, pelo menos, 1.381.915 pessoas no mundo, desde que foi relatado o início da doença na China, no final de Dezembro de 2019, segundo um balanço da AFP de hoje, a partir de fontes oficiais.

O balanço da Agência France Press (AFP) até hoje, às 11:00, contabiliza mais de 58.165.460 casos de infecção em todo o mundo, oficialmente diagnosticados desde o início da propagação – que a Organização Mundial de Saúde (OMS) veio a assumir como pandemia – e, destes, pelo menos, 37.053.500 já são considerados curados.

Cabo Verde já registou 10.276 casos positivos acumulados e 104 óbitos. Conta neste momento com 439 casos activos e 9.730 pessoas infectadas foram dadas como recuperadas.