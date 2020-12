Herménio Fernandes eleito presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde

O presidente da Câmara Municipal de São Miguel, Herménio Fernandes, foi eleito esta terça-feira presidente da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde (ANMCV), durante o IX congresso da organização para eleger os órgãos estatutários dos próximos quatro anos.

Em declarações à imprensa, o presidente eleito disse que o objectivo agora é trabalhar para o reforço do poder local em Cabo Verde, assim como o aprofundamento da descentralização do País.

“Estamos a inaugurar um novo ciclo, marcado, primeiramente, por uma eleição consensual, em que foi garantida a pluralidade na eleição dos órgãos, a representatividade das ilhas é de destacar a eleição de uma mulher para presidir o Conselho Geral da ANMCV”, assinalou Herménio Fernandes.

Segundo apontou, os municípios têm feito um “percurso interessante”, em que nos últimos quatro anos houve “evolução muito positiva” no que diz respeito à colocação de recursos importantes à disposição e que tiveram “impacto importante” nas transformações que ocorreram a nível das ilhas.

“O nosso objectivo agora é trabalhar para reforçar ainda mais, aprofundar essa boa parceria que existe com o Governo e com a cooperação internacional sediada no País, mas também reforçar e dinamizar as relações externas da ANMCV”, sublinhou o autarca.

Para Herménio Fernandes neste novo ciclo, será importante apoiar os municípios na modernização administrativa, com destaque em “melhorar” a componente prestação de contas, e uma “atenção especial” ao reforço da intervenção dos municípios, tendo em conta que o desenvolvimento económico local é uma das “prioridades” no arquipélago.

“Nós estamos no meio de uma pandemia que veio agravar, do ponto de vista económico e social, a situação do País, sendo importante a retoma do normal e isso exige muito trabalho dos municípios”, observou.

Por sua vez, a presidente eleita para o dirigir o Conselho Geral, Clara Marques, destacou a necessidade de conhecer todo o trabalho feito nos últimos quatro anos, dar continuidade, assim, com uma nova dinâmica.

Lembrou que a ANMCV tem a missão de apoiar e contribuir, de forma que os municípios tenham cada vez mais actividades que possam dar suporte aos munícipes.

No sufrágio que ditou os órgãos estatutários votaram 110 congressistas, sendo 94 votos a favor da única lista apresentada, dois nulos e um em branco.

Desta forma, compõem o Conselho Directivo o presidente Herménio Fernandes, vice-presidentes Júlio Lopes, Carlos Silva, Aleida Santos e José Freitas, enquanto os vogais são Luís Alves e Cláudio Mendonça.

Para o Conselho Geral dirige Clara Marques, tendo como vice-presidentes Aníbal Fonseca e primeiros-secretários Michel Frederico e Fernanda Burgo.