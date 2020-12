PR manifesta pesar pela morte de Moacyr Rodrigues

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, manifestou hoje o seu pesar pela morte de Moacyr Rodrigues, ocorrida esta madrugada no Mindelo e endereçou pêsames aos familiares e amigos.

A posição do Chefe de Estado foi expressa numa breve nota enviada à redacção.

"É com tristeza que soubemos do falecimento do Doutor Moacyr Rodrigues, um cabo-verdiano com uma trajectória de vida de muita dedicação ao seu país e à sua cultura”, lê-se.

Para Jorge Carlos Fonseca, além dos contributos importantes dados ao ensino, e à cultura de uma forma geral, o facto de Moacyr Rodrigues ter concluído um doutoramento sobre a Morna, numa fase já adiantada da sua vida, demonstra o quão comprometido e disponível se mostrava para com a preservação identitária da sua nação.

“Cabo Verde, igualmente, perdeu um homem da escrita, do carnaval, do desporto, tendo sido um dos principais fundadores da Académica da Praia nos anos sessenta, equipa onde foi também jogador e capitão”, referiu.