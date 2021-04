Ministro da Saúde defende “justiça e equidade” no acesso aos cuidados de saúde para todos

O ministro da Saúde, Arlindo do Rosário, defendeu hoje que o acesso e a equidade aos serviços da saúde devem ser “justa, equitativa e para todos”, devendo as desigualdades ser “prevenidas e combatidas”.

Arlindo do Rosário falava durante o ateliê realizado no âmbito do Dia Mundial da Saúde, assinalado hoje, e este ano sob o lema “Construindo um mundo mais justo e saudável”.

“Envidar todos os esforços necessários para que todas as pessoas tenham acesso justo e equitativo aos serviços da saúde que precisam quando e onde precisamos”, defendeu o ministro.

Segundo o governante, as desigualdades muitas vezes determinam que algumas pessoas possam ter “um acesso justo e adequado” aos serviços de saúde, enquanto outras, “a nível mundial, possam ver este acesso limitado ou dificultado pela sua posição, estatuto e voz na sociedade, e devido às condições que nascem, crescem e vivem”.

Entretanto, considerou que esta situação não é apenas “injusta”, mas “pode e deve ser prevenida e combatida”para que todos tenham acesso “justo e equitativo lá onde estiverem”.

Neste contexto de “crise sanitária”, Arlindo do Rosário insta os profissionais da saúde a continuarem a se envolver como “agentes de mudanças” para se alcançar maior qualidade de saúde.

Por outro lado, o representante da Organização Mundial da Saúde (OMS) em Cabo Verde, Hernando Agudelo, salientou que o país tem indicadores de saúde que são “bastante bons”, em termos dos serviços primários e secundários, com resultados “visíveis” na qualidade de vida da população.

Hernando Agudelo acredita, entretanto que, apesar disso, “há ainda trabalho a ser feito” no que respeita à insuficiência dos recursos humanos, ao nível de tecnologia e evacuações para o exterior.