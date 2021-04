Legislativas 2021: Carlos Veiga parabeniza Cabo Verde pela forma como decorreram as eleições

O antigo Primeiro-ministro e candidato às eleições presidências de 17 de Outubro afirma que a democracia cabo-verdiana saiu reforçada e prestigiada das eleições legislativas de 18 de Abril. Numa nota de imprensa chegada à nossa redacção, que publicamos na íntegra, Carlos Veiga felicita todos os partidos que participaram nas eleições deste domingo e parabeniza Ulisses Correia e Silva pela vitória alcançada.

PARABÉNS CABO VERDE

Na sequência das eleições legislativas de 18 de Abril corrente, antes de mais, felicito o povo cabo-verdiano, nas ilhas e nas comunidades, pelo modo como participou nessas eleições. A democracia cabo-verdiana saiu reforçada e prestigiada. Isso é bom para o caminho que temos juntos a percorrer rumo ao desenvolvimento da nossa nação e deve ser motivo de grande orgulho para todas as cabo-verdianas e todos os cabo-verdianos

Felicito, também, todos os partidos políticos concorrentes e respetivas lideranças pelo contributo essencial que deram nesse exercício democrático, feito em condições muito difíceis, derivadas da situação sanitária, económica e social, criada pela pandemia da COVID19 que continua a afetar a nossa vida, nas ilhas e nas comunidades.

Quero, de igual modo, parabenizar o MpD e o seu líder Ulisses Correia e Silva pela vitória alcançada. Da mesma forma, felicito os partidos da oposição por terem aceitado o resultado das eleições, o que, por si só, demonstra a vitalidade da nossa democracia.

Cabo Verde foi assim dotado, pelo povo cabo-verdiano, de um parlamento plural renovado, de um governo com condições de grande estabilidade e governabilidade e de uma oposição forte, todos capazes de enfrentar com sucesso os tremendos desafios que se irão colocar-nos nos próximos cinco anos (combate à pandemia, consolidação das instituições, crescimento significativo da economia, estabilidade e rendimento para as famílias, desenvolvimento social) e que exigirão o engajamento sólido e patriótico de todos na realização efetiva do bem comum do povo cabo-verdiano.

Quando eu for eleito Presidente da República trabalharei com todos os atores políticos e com a sociedade civil, em especial com o parlamento e o governo ora escolhidos e legitimados pelos cabo-verdianos, no quadro das orientações estabelecidas pela Constituição e na procura permanente dos entendimentos e equilíbrios necessários ao esforço comum de desenvolvimento humano, inclusivo, sustentável e sustentado do nosso país.

Praia, 20.04.2021

Carlos Veiga