UE felicita Cabo Verde pela gestão de eleições no contexto de pandemia

A União Europeia (EU) felicitou Cabo Verde e todos os envolvidos no processo eleitoral, reconhecendo o papel da administração eleitoral na gestão de eleições no contexto complexo de pandemia.

A felicitação da UE foi feita através de uma nota de imprensa com uma declaração dos Chefes das Missões da UE e dos Estados Membros residentes na Praia.

“As eleições legislativas realizadas no dia 18 de Abril em Cabo Verde demonstraram uma vez mais o compromisso dos partidos políticos e da população cabo-verdiana para com o processo eleitoral democrático”, lê-se.

Para a UE, a aceitação imediata dos resultados, ainda que provisórios, por parte dos principais actores políticos reconfirma a cultura democrática consolidada no país e o elevado compromisso na sua preservação.

“A União Europeia felicita o povo cabo-verdiano e a todos os envolvidos no processo eleitoral, reconhecendo o papel da administração eleitoral na gestão de eleições no contexto complexo de pandemia em que vivemos”, refere.

Nesse sentido, garante que continuará a trabalhar com Cabo Verde no quadro da parceria especial que une ambas as partes, para uma retoma económica e um crescimento socioeconómico sustentável e inclusivo.”