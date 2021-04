​“Tarrafal tem todas as condições para ser um dos concelhos bem-sucedidos do País” – edil

O edil tarrafalense afirmou hoje que Tarrafal de Santiago, cujas principais actividades económicas exercidas pela população são o sector primário e o turismo, tem todas as condições para ser um dos concelhos bem-sucedidos em Cabo Verde.

O presidente da Câmara Municipal do Tarrafal, José dos Reis, fez esta afirmação hoje, quando discursava na sessão solene da Assembleia Municipal, no âmbito dos 104 anos da criação do município que começou com a disfunção do município de Santa Catarina em 1917 até os dias de hoje.

O município do Tarrafal foi criado a 25 de Abril de 1917, através do Decreto Lei nº 3108-B de 25 de Abril, provocando a sua desintegração do Concelho de Santa Catarina que, até 1912, tinha a sua sede na vila do Tarrafal, agrupando as freguesias de Santo Amaro Abade e São Miguel Arcanjo.

“(…) Celebrar Tarrafal e os 104 do município sob o desígnio do silêncio e da contenção é deveras um momento para reflexão profunda do passado, do presente e do futuro. Independentemente das circunstâncias [a pandemia da covid-19], o mais importante é que Tarrafal somos nós e tem tudo para dar certo, e tem todas as condições para ser um dos concelhos bem-sucedidos em Cabo Verde”, declarou o autarca.

Mas, para se atingir tal desiderato, alertou que o desenvolvimento do Tarrafal depende da “força de vontade, capacidade de organizar, da persistência aos objectivos e da disciplina” de todas as autoridades competentes e de todos os tarrafalenses.

Se tal acontecer José dos Reis garantiu que vai suscitar o entusiasmo e renovar o orgulho dos tarrafalenses.

No entanto, lembrou que o quadro de incertezas sem precedentes imposto pela evolução da pandemia provocada pelo novo coronavírus (covid-19) reclama “novas ideias, novos programas e projectos, e novas respostas”.

Nesse sentido, definiu o “reforço das parcerias” com o Governo e com todas as entidades públicas, com todos empresários e agentes económicos e de próprios tarrafalenses residentes e na diáspora para que o município possa vencer os desafios, nesse momento, que considerou “decisivo da história do município e do País”.

Por isso, comprometeu-se em trabalhar para construir “caminhos seguros” para Tarrafal e Cabo Verde, que passam pela edificação de um Tarrafal com “melhor turismo” e da economia geradora de riquezas, um município moderno, atractivo, competitivo, com qualidade de vida e oportunidade para todos.

Vaticinou ainda um Tarrafal terra de agricultura, pesca, criação de gado, comércio, agro-negócio, turismo, cultura, desporto, lazer e morabeza.

Por sua vez, o ministro Adjunto do Primeiro-ministro e da Integração Regional, Rui Figueiredo Soares, que presidiu ao acto, em representação do Governo, começou por saudar o município pelos seus 104 anos de fundação, lembrando que a sua transformação se deve à muita gente que deu o seu trabalho, saber e a sua influência.

Na ocasião, reiterou a inteira disponibilidade do Governo em continuar a estreitar as relações de cooperação com todos os municípios do País, em particular com o do Tarrafal, com o objectivo maior de possibilitar o desenvolvimento integrado de Cabo Verde.

Por seu lado, os eleitos municipais Adelino Silva, do Movimento Independente Tarrafal (MIT), Ronaldo Cardoso, do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV, partido que gere a câmara), e Manuel Landim, do Movimento para a Democracia (MpD, oposição) são de opinião que o município conheceu “ganhos” ao longo dos 104 anos da sua criação em vários sectores de desenvolvimento.

Entretanto, reconheceram que ainda há necessidade de se desenvolver as suas potencialidades, mormente a pesca, a pecuária, a agricultura e o turismo.