PR promulga lei que cria a Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, promulgou esta terça-feira a lei que cria a Ordem dos Psicólogos de Cabo Verde e aprova os seus estatutos.

O anúncio foi feito pelo Chefe do Estado na sua página do Facebook.

No passado mês do Março a proposta foi discutida na penúltima sessão parlamentar da IX legislatura por iniciativa dos deputados do MpD, apesar da Associação de Psicólogos de Cabo Verde (APCV) ter manifestado insatisfação de não ter sido ouvida e dar o seu contributo no projecto.

Ainda assim a lei foi aprovada na generalidade com 32 votos do MpD e abstenção da oposição.

Na ocasião, o PAICV justificou a abstenção por não concordar com os procedimentos levados a cabo na elaboração do diploma, enquanto a UCID disse não concordar com a forma como a proposta foi conduzida.

Já o MpD garantiu que a APCV é chamada a apresentar as suas soluções, antes da votação na especialidade, para que haja um bom estatuto para a Ordem.