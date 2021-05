Nomeada nova embaixadora de Cabo Verde na Suíça

O Presidente cabo-verdiano, Jorge Carlos Fonseca, nomeou, sob proposta do Governo, Clara Delgado Jesus como nova embaixadora de Cabo Verde em Genebra, quatro meses após ser empossada para representar também o país na ONU e noutras organizações internacionais.

“Nomeada, sob proposta do Governo, Clara Manuela da Luz Delgado Jesus, para exercer, em comissão ordinária de serviço, o cargo de Embaixadora Extraordinária e Plenipotenciária da República de Cabo Verde na Confederação Suíça, com residência em Genebra”, lê-se no decreto presidencial, publicado no Boletim Oficial.

Clara Delegado de Jesus foi empossada em 28 de Dezembro de 2020 pelo então ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares, como nova representante permanente de Cabo Verde na Suíça e junto do Escritório das Nações Unidos e outras organizações internacionais com sede em Genebra.

Na ocasião, elegeu como desafio reforçar as relações de Cabo Verde com a Suíça em diversas áreas e com organismos internacionais especializados com os quais Cabo Verde tem uma maior cooperação, como são os casos da Organização Mundial de Saúde (OMS), Organização Mundial do Comércio (OMC), Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e Organização Internacional do Trabalho (OIT).

“São essas as organizações internacionais mais especializadas e com as quais Cabo Verde tem uma forte cooperação. Por exemplo, a OMS, nesses tempos de pandemia, é uma das organizações que pretendo focar melhor”, traçou a diplomata, que já esteve em outros países, com outras funções, e é a pela primeira vez que chefia uma missão diplomática.

A diplomata vai também desempenhar as funções de embaixadora de Cabo Verde junto da Confederação Helvética, com a qual pretende aprofundar as relações bilaterais, com alguns dossiers em curso entre os dois governos.

“Pretenderei dar uma atenção muito especial também à nossa comunidade que reside junto da Confederação Helvética”, apontou, garantindo que a diplomacia económica, para atração de investimentos para o arquipélago, estará também presente na linha de atuação.

Clara Delgado de Jesus substitui na função Maria de Jesus Miranda.