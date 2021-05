Presidente destaca biodiversidade e riscos das mudanças climáticas

​O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, considera que o ambiente e a biodiversidade terão de ser áreas transversais nas opções do plano de desenvolvimento e de investimentos no país, para garantir a sua sustentabilidade.

As ideia consta de numa mensagem sobre o Dia Mundial da Biodiversidade, que se assinala este sábado, 22 de Maio.

O Chefe de Estado começa por dizer que água, os alimentos e o equilíbrio natural “são hoje aspectos incontornáveis para a sustentação no planeta”.

Entre o Presidente da República que o ar que respiramos deve ser pensado à luz dos milhares de hectares de florestas que desaparecem todos os anos, em vários pontos do globo. Com eles, são milhares as espécies de plantas e animais que também desaparecem para sempre.

Conforme Jorge Carlos Fonseca, entre os países que mais riscos correm com as alterações climáticas e a destruição do ambiente estão os chamados estados insulares, grupo do qual Cabo Verde faz parte.

“Nos últimos anos, Cabo Verde também vem revelando essa preocupação ambiental, procurando inserir no seu plano de desenvolvimento económico a componente sustentável, indispensável à harmonia que se pretende e que é defendida pelas Nações Unidas”, refere.