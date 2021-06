Governo reassume construção do aeroporto de Santo Antão nos próximos cinco anos

O Governo reassume, no seu programa para esta Legislatura, que estará em discussão, próxima semana, no parlamento, a construção do aeroporto de Santo Antão, que será dotado de uma pista de dois mil metros de comprimento.

“O Governo implementará o projecto de construção do aeroporto de Santo Antão” refere o programa do governo, o qual já tinha assumido, no início deste ano, durante a apresentação dos estudos técnicos desta infra-estrutura, o “compromisso” de implementar o projecto, até 2026.

Conforme os estudos, o futuro aeroporto, que se localizará nas imediações de Casa do Meio, no município do Porto Novo, é “tecnicamente viável” e terá uma pista de dois mil metros de comprimento, permitindo “operações internacionais de aeronaves de médio porte”.

Outro projecto constante o programa do Governo para os próximos cinco anos é a expansão do porto do Porto Novo, o qual, segundo o executivo, está também no “rol das prioridades” para o presente “ciclo de desenvolvimento” de Santo Antão.

Será um porto marítimo “com valência de porto de pesca, de recreio náutico e de turismo de cruzeiros”, segundo o Governo, que garante ter em agenda para Santo Antão, nesta legislatura, “três projectos estruturais: o pólo universitário, o aeroporto e a expansão do porto”.

Os deputados eleitos para Santo Antão nas listas do Movimento para a Democracia garantem que vão estar “atentos” a esses “compromissos” do Governo, fazendo com que “essas soluções sejam realidades”, segundo o parlamentar Damião Medina.