Samilo Moreira vai abrir uma queixa-crime contra Francisco Carvalho

O vereador afirmou hoje que vai abrir uma queixa-crime contra Francisco carvalho, depois deste ter-lhe acusado de defensor da corrupção. O vereador de Infraestruturas e Transportes disse ainda que se o presidente da CMP provar que exista uma Unidade de Gestão e Aquisição (UGA) na edilidade, vai renunciar ao cargo e se desvincular do PAICV.

Samilo Moreira falava durante uma conferência de imprensa, em resposta à reacção de Francisco Carvalho às suas acusações de trancar a porta, para impedir um encontro que tinham agendado.

“Na segunda-feira vou apresentar uma queixa-crime contra o presidente da CMP, para que prove que eu faço corrupção na CMP. Se eu sou corrupto, estando na CMP há nove meses e ele não chamou o Tribunal, então ele é conivente com a com a corrupção”, contestou.

No que diz respeito à criação da UGA, Samilo Moreira apontou que seria preciso levar à Câmara para ser aprovada, depois ser levada à ARAP para ser certificada.

“O presidente falta com a verdade quando diz que a primeira medida que tomou foi criar a UGA. Se o presidente provar que esta foi a primeira medida que tomou, e que votamos contra, que existe UGA na CMP, não só renuncio ao mandato, como desvinculo do PAICV porque o silêncio dos dirigentes do PAICV ser cúmplice de Francisco Carvalho, quando já tínhamos alertado sobre o que se passa na CMP”, sustentou.

Relativamente a criação de uma caixa única, Samilo Moreira afirma que não sabe do que se trata e que nunca ouviu falar sobre Caixa 1 ou Caixa 2, uma vez que é vereador de Infraestruturas e Transportes e não de Finanças.

Quanto a controlar a frota e o tráfego da Câmara Municipal, o vereador diz foi uma encenação “a moda do presidente”.

“Tudo que ele fez até agora foi uma encenação. Em nove meses não fez o controlo da frota, os directores não têm direito à viaturas e quase todos têm uma viatura. De repente começa a controlar a frota e o primeiro carro que recebe GPS é o carro da vereadora Chissana, sem aviso prévio”, questionou.

Samilo Moreira mencionou ainda que a CMP está a funcionar ilegalmente, visto que existe uma orgânica aprovada em 2016, que enquanto não for revogada é a que funciona.

“O presidente tem contratado directores para gabinetes que não existem e estão em funcionamento. Ele cria gabinetes, inaugura e só leva à Câmara para ser aprovada. Ele não é mais transparente do que eu, nunca foi e nem será. Enquanto eu estiver na Praia terá de cumprir tudo que está na lei. Não darei margem para nada, se for preciso ir ao Tribunal iremos e tudo que a lei me permite exigir enquanto vereador, vou exigir", alertou.

De acordo com o vereador, a teria de poupança “é mentira”, já que “há directores que recebem, 120, 150, 175, 215 e 237 contos mensais.

“Se fizermos uma estimativa apenas com esses seis é um gasto anual da Câmara de 13 mil contos apenas com salários”, apontou.

Por sua vez, Chissana Magalhães, declarou que várias vezes alertou ao presidente que mudasse de atitude pois que não garantia o seu voto favorável em tais circunstâncias e que naquilo que, assim como os outros vereadores,devessem participar, não poderiam ser excluídos “substituídos pelos directores amigos e limitarem-se a servir como máquinas de voto”.