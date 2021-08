Fernando Rocha Delgado oficializa candidatura à Presidência da República

O engenheiro naval e mestre em direito marítimo e comércio internacional, Fernando Rocha Delgado, de Santo Antão, oficializou hoje a sua candidatura à Presidência da República, através do seu mandatário nacional Adilson Vicente Oliveira.

Em declarações à imprensa, Adilson Oliveira avançou que a candidatura de Delgado é suportada por mais de 1200 assinaturas, recolhidas em vários municípios.

“Estamos há 17 anos preparando esta candidatura. Temos analisado o ciclo político em Cabo Verde, constatamos que os jovens estão um pouco desencantados com a nossa política e [a isso é] devida a taxa de abstenção nos últimos anos. A nossa candidatura é no sentido de mostrar a Cabo Verde um novo sangue, ideias novas para dar oportunidade de os jovens estarem engajados no desenvolvimento do país”, fundamentou.

Segundo este mandatário, a candidatura de Delgado conta com apoios de algumas pessoas amigas e emigrantes de Santo Antão. Mas, garantiu, vai procurando apoios de outras entidades e personalidades.

No passado dia 7 de Junho, Fernando Rocha Delgado apresentou, em Figueiral da Ribeira Grande de Santo Antão, a sua candidatura à Presidência da República, prometendo, caso for eleito, servir o país e garantir a estabilidade da política nacional.

As candidaturas às eleições presidenciais devem ser apresentadas junto do Tribunal Constitucional até 18 de Agosto, 60 dias antes do escrutínio, em 17 de Outubro, conforme calendário publicado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).