“Se não houver fraude nessas campanhas, esta candidatura vai ganhar as eleições”- Joaquim Monteiro

A afirmação é do candidato Joaquim Monteiro, que falava hoje aos jornalistas depois de ter formalizado a sua candidatura às presidenciais junto ao Tribunal Constitucional.

Nas suas declarações, o candidato afirmou que a máquina de fraude que se instalou no país “é horrível”, apontando a CNE e os cidadãos como responsáveis.

“Por exemplo, em 2011 na Bélgica, foi anunciado publicamente na imprensa nacional e internacional que eu tinha ganho nesse país. Mas, depois foi publicado no Boletim Oficial de Cabo Verde, isso existe nos arquivos, que eu é que tinha tirado menor número de votos na Bélgica. Como eu não conseguia controlar as mil e tal mesas de voto, eu somente controlei uma amostra matemática que era de quatro mesas de voto. E em todas essas mesas de voto houve fraude eleitoral”, afirmou.

Já a mandatária nacional desta candidatura, Maria Conceição Miranda, avançou que conseguiram mais de mil assinaturas em 14 municípios do país.

Esta é a terceira vez que Joaquim Monteiro concorre ao Palácio do Platô.

“É uma candidatura do povo e para o povo, focalizada no povo. Agora, muito mais, porque sendo tempos de COVID-19 nós temos que focalizar e tentar fazer isso junto das pessoas. Vamos continuar com o lema das outras vezes, mas com algumas actualizações e modernidades”, disse.

De acordo com o calendário eleitoral, publicado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE), o prazo para a apresentação das candidaturas às eleições presidenciais de 17 de Outubro termina hoje, sendo que o sorteio da ordem a atribuir às candidaturas nos boletins de voto vai ser realizado amanhã, 19 de Agosto.