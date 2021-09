Cabo Verde com novo embaixador na ONU

​O diplomata Júlio César Freire de Morais vai assumir a partir de Outubro as funções de embaixador de Cabo Verde nas Nações Unidas, conforme decreto assinado pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca.

O decreto presidencial, de 10 de Setembro, refere que a nomeação foi feita pelo chefe de Estado sob proposta do Governo e que Júlio César Freire de Morais, embaixador de carreira, será embaixador e representante permanente nas Nações Unidas, a partir de 15 de Outubro.

Entre outros cargos, Júlio César Freire de Morais foi recentemente diretor nacional de Política Externa de Cabo Verde e embaixador no Japão.

Um decreto presidencial de 05 de março de 2021 tinha dado por finda a comissão de serviço de José Luís Fialho Rocha no cargo de embaixador e representante permanente de Cabo Verde junto das Nações Unidas, com sede em Nova Iorque, com efeitos a partir de 30 de Maio de 2021.