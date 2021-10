Cabo Verde já utilizou 61% das vacinas recebidas

Até 3 de Outubro, o país tinha utilizado 435.608 das vacinas, correspondendo a 61% do total de 715 mil doses recebidas até a data.

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, até 3 de Outubro, cerca de 289.484 (78,2%) da população alvo estava vacinada com a primeira dose e 146.124 (39,5%) da população alvo, com a segunda dose.

Quanto à população geral elegível, maiores de 18 anos que não pertence aos grupos de risco, até 3 de Outubro, 212.243 dos 370.362 (85,8%) estava vacinada.

De 28 de Junho a 3 de Outubro, 112.937 jovens com idade entre 18 e 39 anos receberam a 1ª dose da vacina contra a COVID-19, o que representa 51,8% da estimativa da população desse grupo etário para este ano.