O Presidente da República eleito, José Maria Neves, garante que será o presidente de todos os cabo-verdianos nessa missão que, afirma, vai assumir com toda a humildade, serenidade e responsabilidade.

“Trata-se de uma enorme responsabilidade presidir à nação cabo-verdiana nestes tempos. Recebo esta vitória com uma grande humildade, que sempre me caracterizou, e assumo como missão servir Cabo Verde”, disse, adiantando tratar-se de “uma grande vitória” do povo de Cabo Verde.

Na sua primeira declaração à imprensa, José Maria Neves realçou que quer ser um presidente que une, que protege e cuida e assegurou que vai trabalhar para unir todos os cabo-verdianos.

O candidato que foi apoiado politicamente pelo PAICV garante que será um árbitro imparcial, um fiscalizador da acção governamental, um apaziguador dos conflitos e um presidente que irá colaborar com o Governo e com as autoridades locais e toda a sociedade cabo-verdiana para juntos fazerem face aos desafios que o país tem pela frente.

“Serei um presidente que irá sugerir, aconselhar, apoiar os outros órgãos de soberania, particularmente o Governo. Um presidente que irá dialogar com todos, desde logo os partidos políticos e sindicatos, as fundações, as universidades e todas as instituições relevantes de Cabo Verde”, acrescentou.

A sua intenção é ainda de unir a nação global cabo-verdiana, e promete que mobilizará todas as competências de Cabo Verde enquanto uma nação diaspórica, transnacional e transmigrantes para colocá-las ao serviço de Cabo Verde.

José Maria Neves agradeceu a todos aqueles que trabalharam para o sucesso da sua candidatura, sublinhando que foi um engajamento cívico “extraordinário”. Agradeceu igualmente o apoio do PAICV, dos militantes dirigentes e amigos dos outros partidos que contribuíram para que esta candidatura fosse uma candidatura vencedora.

“Esta candidatura é uma candidatura transversal e por isso irei ser, precisamente por isso, um presidente de todos”, disse, reafirmando que será um presidente “amigo e parceiro”.

José Maria Neves salientou que com a crise, que ficou agravada pela pandemia, é preciso um grande “Djunta Mon” de todos os cabo-verdianos, de todos os órgãos de soberania, das autoridades, dos sindicatos das universidades, e dos partidos políticos, das universidades e todos os cidadãos para com a força de todos, o país possa enfrentar os desafios futuros.

O ex-primeiro-ministro José Maria Neves foi eleito Presidente da República de Cabo Verde à primeira volta, com 51,5% dos votos, nas sétimas eleições presidenciais realizadas hoje, de acordo com os dados provisórios e vai substituir o presidente Jorge Carlos Fonseca, que deixa o cargo depois de cumprir dois mandatos.