Óbito: PTS manifesta pesar pela morte do ex-presidente José Augusto Fernandes

A direcção do Partido do Trabalho e da Solidariedade (PTS), manifestou, esta segunda-feira, o seu pesar pela morte do ex-presidente desta força política José Augusto Fernandes, ocorrida na madrugada do mesmo dia, aos 62 anos, na Cidade da Praia.

“É com muita tristeza que a actual direcção do PTS, na pessoa do seu presidente, Carlos Lopes, vem por meio desta informar o inesperado falecimento do antigo presidente do mesmo partido, senhor Augusto Ferreira Fernandes, um amante da justiça e da dignidade social, um cidadão trabalhador que à sua maneira deu o seu contributo para o desenvolvimento e democracia cabo-verdiana”, escreve Carlos Lopes em nota de pesar.

O actual líder do PTS considerou que “enquanto servidor público e líder político, José Augusto Fernandes entregou-se à política nacional de forma destemida, tranquila, pacífica e alegre” e que “o partido sente muito esta perda”.

Zé Augusto, como era chamado, referiu, foi a pedra fundamental para a continuidade do PTS em Cabo Verde e o seu firmamento aqui no círculo de Santiago Sul, desde 2015 quando se tornou presidente.

“Esta perda não é somente dos seus familiares, sua mãe, esposa, seus os filhos e irmãos, para os quais endereçamos toda nossa força e solidariedade, mas também é uma grande perda para a actual direção do PTS, da Política Nacional e dos seus amigos”, lê-se na nota.

Lamentando a “inesperada partida”, a nova direcção compromete-se a “conservar, com acção e trabalho, o pensamento do José Augusto que sempre foi a justiça e a dignidade social, um homem bom, simples, um cidadão inteligente, pensador cabo-verdiano, que teve muitos desafios na vida, que sempre soube olhar para o outro com um olhar solidário”.

Nascido em São Nicolau Tolentino, no concelho de São Domingos, na Ilha de Santiago, José Augusto Fernandes foi presidente do PTS de Outubro de 2015 até Agosto de 2021, data do último congresso do partido, realizado na Cidade da Praia.