Ministro Martin Walsh representa Joe Biden na cerimónia de posse de José Maria Neves

O ministro do Trabalho do Estados Unidos, Martin Walsh, vai representar o Presidente norte-americano, Joe Biden, na cerimónia de posse do novo Presidente da República de Cabo Verde, José Maria Neves, marcada para a próxima terça-feira.

De acordo com um comunicado da Embaixada dos EUA, a delegação norte-americana vai ser ainda integrada pelo embaixador Jeff Daigle, pelo membro do Congresso dos Estados Unidos (D), Nova Iorque, Hakeem Jeffries, e pela assistente especial do Presidente e directora sénior do Conselho de Segurança Nacional para a África, Dana Banks.

Segundo uma fonte da Direcção-Geral do Protocolo do Estado, no total, até este momento, cerca de 10 entidades estrangeiras já confirmaram a presença na cerimónia, entre eles seis chefes de Estado, nomeadamente Marcelo Rebelo de Sousa, de Portugal, João Lourenço, de Angola, e Nana Akufo-Addo, presidente do Gana, que é também presidente em exercício da CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental).

Esta confirmada igualmente a presença do Presidente República de São Tomé e Príncipe, Carlos Vila Nova, da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, e do Sénegal, Macky Sall.

O Brasil estará representado por uma delegação chefiada pelo vice-presidente do Brasil, Hamilton Mourão, e a França pela ministra da Igualdade de Género, a franco-cabo-verdiana Elisabeth Moreno.

Quem também já confirmou a sua presença na cerimónia de posse é o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa.

José Maria Neves, 61 anos, foi eleito Presidente da República na primeira volta das eleições presidenciais, realizadas no dia 17 de Outubro, com 95.974 votos, o equivalente a 51,75% do total dos votos.

O ex-primeiro-ministro (2001 -2016) tornou-se assim no quinto Presidente da República de Cabo Verde depois de Aristides Pereira (1975 a 1991), António Monteiro (1991 a 2001), Pedro Pires (2001 a 2011) e Jorge Carlos Fonseca (2011-2021).