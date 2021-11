Parlamento interpela governo sobre Políticas Sociais

O parlamento vai interpelar ao governo sobre as Políticas sociais, a pedido da bancada do MpD na próxima sessão plenária.

Segundo um comunicado da Assembleia Nacional, a próxima sessão Ordinária que acontece nos dias 10 a 12 de Novembro de 2021, constam no projecto da Ordem do Dia um debate com o ministro da Saúde, indicado pela bancada do MpD.

Ainda na ordem do dia consta a aprovação de Proposta de Resolução para ratificação, a Constituição da Conferência Ministerial Africana em Meteorologia – African Ministerial Conference.

Para o Instituto das Perguntas ao governo, a União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID) indicou o Ministro da Agricultura e Ambiente.