Vox Pop: O que espera de José Maria Neves como Presidente da República?

José Maria Neves tomou hoje posse como Presidente da República de Cabo Verde e o Expresso das Ilhas saiu às ruas para saber o que as pessoas esperam do seu mandato.

Maria Pereira, vendedeira de fruta, 57 anos

“Espero, com a tomada da posse de José Maria Neves, que o trabalho dele siga em frente, para poder nos ajudar.

Espero que ajude as rabidantes, porque a venda está fraca, e não temos mais actividades de onde possamos tirar o nosso sustento. Temos consciência que o nosso trabalho é ‘ora bom, ora mau’.

Que baixe os preços dos produtos, porque os alimentos estão caros, inclusive o óleo que custa agora 200 escudos, e o salário não aumentou”.

Djuba Xadade, Engenheiro, 65 anos

“O que espero do mandato de Neves é que cumpra as promessas que fez, porque ele é uma pessoa de experiência, que conhece a realidade do país.

Espero que tudo ocorra bem com ele, e que seja humilde tal como o conheço há muito tempo, em todos os mandatos.

Estamos numa situação difícil, peço para ele ter bastante calma, porque o povo, de qualquer forma, está a sofrer muito. Provavelmente podemos vir a sofrer ainda mais e com isso apelo a que ele tome medidas para com a delinquência que já tomou conta do país.

Espero que ele continue a ser generoso, para ajudar todas as pessoas, para levar Cabo Verde para a frente, como prometeu”.

Maria Gomes, Vendedeira, 48 anos

“Neves toma posse hoje enquanto Presidente da República. Ele já foi Primeiro-Ministro e conhece Cabo Verde muito bem. Com isso espero que ele veja a situação do país, o que se está a passar realmente, devido à pandemia que afectou o mundo todo, principalmente Cabo Verde, em que muitas pessoas não têm vencimento do Estado.

Estamos a enfrentar dificuldades com o aumento do preço dos produtos, e isso tem que ser levado em consideração, porque muitas pessoas não estão a trabalhar. Os que trabalham, na sua maioria não têm um vencimento condigno.

Veja as rabidantes, que desejam ter mais coisas para vender mas não têm condições para adquirir produtos. Tenho aqui o meu tabuleiro que está quase vazio e gostaria de ter mais dinheiro para aumentar o meu negócio. Muitas vezes passo dificuldades, em termos de deslocação entre Ponta D’água e Achada Santo António, pagando diariamente o transporte.

Os Presidentes têm que sair ao “terreno” para analisar as dificuldades das pessoas, das famílias cabo-verdianas, não devem esperar somente a época das campanhas”.

Meno Pecha, Artista, 65 anos

“Em primeiro lugar, peço a Deus que dê ao Presidente José Maria Neves vida e saúde, que considero ser o mais importante.

No que se refere ao mandato, penso que vai ocorrer bem, porque Neves é um homem inteligente, com experiência partidária, como Primeiro-ministro e como Presidente da Câmara Municipal. Então considero que ele tem uma experiência política vasta. Também penso que ele tem capacidade, enquanto Presidente da República, para cumprir com a função que escolheu”.