Abraão Vicente sucede a Paulo Veiga como ministro do Mar

A notícia foi, segundo a RCV, confirmada por fonte do governo. Abraão Vicente vai ser o sucessor de Paulo Veiga no cargo de ministro do Mar.

Abraão Vicente vai acumular a pasta da Cultura e das Indústrias Criativas com a de ministro do Mar, anunciou hoje a RCV. Segundo a rádio pública o Presidente da República será informado ainda hoje da decisão do primeiro-ministro. Paulo Veiga tinha anunciado, no início de Novembro, que tinha pedido a sua exoneração ao primeiro-ministro. “Venho por meio desta nota esclarecer que solicitei a minha exoneração do cargo de Ministro do Mar por acreditar em coerência política. Enquanto Ministro envolvido na campanha do Dr. Carlos Veiga nas Presidenciais de Outubro, assumo a minha quota de responsabilidade pelos resultados das eleições" apontou na altura. "Portanto, acredito que o meu afastamento é a decisão mais acertada, quando vivemos um momento delicado no nosso país e precisamos de um Governo politicamente forte. Trata-se, por isso, de uma decisão irreversível, razão porque aguardo a apresentação do meu pedido de exoneração ao Senhor Presidente da Republica, por parte do Senhor Primeiro-ministro”, acrescentou Veiga numa nota enviada à comunicação social. Paulo Veiga entrou para o governo ocupando a pasta de secretário de Estado da Economia Marítima, integrado no ministério liderado por José Gonçalves. Após a saída desta último o ministério foi dividido em duas pasta, passando Veiga a ocupar o cargo de ministro da Economia Marítima. Abraão Vicente integra o governo, e tem a seu cargo a pasta da Cultura e das Indústrias Criativas, desde a vitória do MpD nas eleições em 2016.

