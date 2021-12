Vereadores do MpD acusam Presidente da Câmara da Praia de atropelos e ilegalidades

​Os vereadores do MpD na Câmara Municipal da Praia denunciaram hoje aquilo que consideram ser atropelos e de ilegalidades e a aprovação de 12 deliberações que dizem não conhecer.

Segundo a porta-voz dos vereadores do MpD, Ednalva Cardoso, tiveram conhecimento dessas deliberações através da convocatória da sessão da Assembleia Municipal.

“Essa agenda da sessão que foi programada para os dias 22 a 24 deste mês, foi feita na base de grandes atropelos e ilegalidades e num atentado claro contra a democracia ao mais alto nível, usurpando assim todo poder e competência dos eleitos municipais”, afirma.

Neste sentido, Ednalva Cardoso avisa a Presidente da Assembleia Municipal e eleitos municipais que no caso de decidirem aprovar essas deliberações, que não passaram pelo crivo da Câmara Municipal da Praia, de acordo com o disposto na alínea a) número 5 do artigo 92 dos estatutos dos municípios que vão arcar com as responsabilidades políticas e legais com consequências directas na vida dos munícipes.

“Quando ouvimos o líder da Bancada do PAICV a afirmar que a Câmara cumpriu com toda a formalidade jurídica para trazer, principalmente o orçamento e plano de actividade, e estou a falar de provas, convido-o a nos apresentar a acta da última reunião do dia 25 de Novembro. Atenção à acta rubricada e assinada pelo secretário municipal destacado para o efeito e todos os presentes da referida reunião”, exorta.

E desafiou igualmente o líder Bancada do PAICV a apresentar provas concretas de que foram seguidas todas as formalidades, todo o trâmite que a lei exige.

Ednalva Cardoso disse que solicitaram ao Presidente da Assembleia Municipal a acta dessa reunião para verificar em que dia essas deliberações foram aprovadas e que até agora não tiveram nenhuma resposta.

“Gostaríamos de saber em que reuniões é que essas deliberações foram aprovadas. O estatuto dos municípios é claro quanto a essas questões, o artigo 92, número 2 alínea R) é claro e diz que projecto de orçamento é aprovado sim pela Câmara e é uma competência exclusiva da Câmara Municipal, e isso não aconteceu em nenhum momento”, frisa.

Por isso, afirmou que os seis vereadores, sendo quatro do MpD e dois do PAICV, abandonaram a última reunião no dia 25 de Novembro. “Nós, a maioria decidimos não compactuar com nenhuma forma de ilegalidade. Gostaríamos de dizer aos munícipes da Praia que no que depender de nós defenderemos a legalidade e a Praia até o último minuto”, assegura.

Ainda sobre a questão das deliberações, o vereador do PAICV, Samilo Moreira, numa nota enviada, refere que o presidente da CMP, Francisco Carvalho, em parceria com a presidente da Assembleia Municipal da Praia, Clara Marques, pretende aprovar 10 deliberações falsificadas/inventadas. “Estamos claramente perante um atentado contra o Estado de Direito consagrado na Lei n.º 85/VI/2005, de 26 de Dezembro”.