Debate com Vice-primeiro-ministro marca primeira sessão parlamentar de 2022

O debate com o vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Fomento Empresarial e Economia Digital, Olavo Correia, marcará a primeira sessão parlamentar do ano de 2022, que arranca no dia 05 de Janeiro.

De acordo com a agenda parlamentar distribuída hoje à imprensa o debate com Olavo Correia foi solicitado pela bancada parlamentar do MpD. A sessão vai ser ainda marcada por perguntas dos deputados ao Ministro da Educação, Amadeu Cruz, conforme requerido pelo Grupo parlamentar do PAICV e pela apreciação do artigo 123.º do Regimento da Assembleia Nacional relativa à interpretação sobre a sua aplicação ao Governo. Da agenda consta ainda um conjunto de proposta de resolução nomeadamente a proposta que aprova, para adesão, o Protocolo de Banjul relativo ao registo de marcas, adoptado a 19 de Novembro de 1993, com emendas sucessivas, última das quais de 23 de Novembro de 2018 e a proposta de resolução que aprova para adesão, o protocolo relativo ao Acordo de Madrid referente ao registo internacional de marcas, adoptado em Madrid no dia 27 de Junho de 1989; A proposta de resolução que aprova, para adesão, a Convenção da União de Paris para a Protecção da Propriedade Industrial (CUP), a proposta de resolução que aprova o Acordo de Lusaka de 1976, para efeitos de adesão de Cabo Verde à Organização Regional Africana da Propriedade intelectual (ARIPO) são outros pontos de agenda. A sessão decorre de 05 a 07 de Janeiro.

