Governo vai reunir-se trimestralmente com os partidos políticos com assentos parlamentares

O governo passará a reunir-se trimestralmente com os partidos políticos com assento parlamentar para analisar questões referentes a reformas assim como assuntos estruturantes relacionados com a governação do país. Esta decisão foi tomada hoje, na reunião entre o Primeiro-ministro e a direcção do PAICV.

“O Governo passará a reunir-se trimestralmente com os Partidos Políticos com assento Parlamentar. A ideia é criarmos um quadro de relação de confiança e de concertação regular com os partidos políticos, importantes para o sistema democrático. Teremos entre outros objetivos, analisar questões de interesse mútuo quer do Governo quer dos Partidos políticos, referentes a matérias que tem a ver com reformas, assim como assuntos estruturantes relacionados com a governação do país, com as relações externas, ou outro ponto de agenda que seja solicitado por ambas as partes”, escreveu Ulisses Correia e Silva na sua página do Facebook.

No encontro foram ainda abordadas questões “fundamenteis” como a criação de condições a nível parlamentar entre os grupos parlamentares do MPD e do PAICV, relativamente à construção de vontade política, procedimentos, métodos, para fazer aprovar leis importantes que exigem maiorias qualificadas e a eleição de órgãos externos ao Parlamento.

“Estou a falar de instituições a nível dos Conselhos Superior da Magistratura Judicial e do Ministério Público, Tribunal Constitucional, Comissão Nacional de Eleições, Entidade Reguladora da Comunicação Social, Comissão Nacional de Proteção de Dados, Conselho de Prevenção Contra a Corrupção, portanto, uma série de entidades que exigem eleição de membros do Parlamento, com maioria qualificada”, informou o governante.

A próxima reunião, conforme Ulisses Correia e Silva será com a UCID.