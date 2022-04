​Deputado João Gomes sentiu-se mal quando estava no púlpito a defender uma proposta de lei

O líder da bancada parlamentar do MpD, João Gomes, sentiu hoje um “mal-estar passageiro”, segundo a médica Ângela Gomes, devido a uma “provável queda de pressão arterial”, quando se encontrava no púlpito para apresentar um projecto de lei.

Segundo a médica, que é vice-presidente do grupo parlamentar do MpD, o deputado João Gomes “já está totalmente recuperado” e encontra-se em casa para seguir os cuidados médicos.

Instada se foi necessário encaminhar o líder da bancada parlamentar ao hospital, a médica que o assistiu disse que não foi necessário porque, frisou, “verificou-se que os parâmetros estavam normais”, mas que, certamente, “a posteriori tomará as devidas providências”.

À pergunta se o deputado estará apto para retomar os trabalhos da sessão plenária desta quinta-feira, respondeu nesses termos: “Certamente, amanhã ele estará na sessão parlamentar. A avaliação clínica dele, neste momento, é totalmente estável. Vai continuar a ser avaliado e ficar sob vigilância médica.”

O desmaio do deputado João Gomes foi acompanhado em directo por aqueles que estavam a seguir a sessão plenária, através da TV da Assembleia Nacional.

Neste sentido, a Assembleia Nacional enviou um comunicado a avisar que foi suspensa a sessão plenária de hoje pelo que vão retomar amanhã, quinta-feira, 28. " A Sessão Plenária da Assembleia Nacional desta quarta-feira, 27, foi suspensa devido à queda brusca da pressão arterial do líder da Bancada Parlamentar do MPD, João Gomes, que foi assistido, imediatamente, no local".