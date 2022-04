António Pedro Alves Lopes é o novo embaixador de Cabo Verde em França

O Presidente da República nomeou, sob proposta do Governo, António Pedro Alves Lopes como novo embaixador do País em França, de acordo com um decreto presidencial hoje publicado.

De acordo com decreto assinado por José Maria Neves, que entra imediatamente em vigor, António Pedro Alves Lopes é nomeado para exercer o cargo de embaixador extraordinário e plenipotenciário de Cabo Verde em França em comissão de serviço. A comissão de serviço do anterior embaixador de Cabo Verde em Paris, Hércules do Nascimento Cruz, já tinha sido dada por finda em Setembro de 2021, de acordo com um outro decreto presidencial. Em França vive uma das maiores comunidades cabo-verdianas fora do arquipélago. De acordo com informação oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, António Pedro Alves Lopes foi promovido “por mérito” à categoria de embaixador em 13 de Setembro de 2021. Cabo Verde conta actualmente no seu corpo diplomático com 17 embaixadores e outros 57 diplomatas de carreira.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.