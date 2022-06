Hermínio Moniz é o novo embaixador de Cabo Verde no Senegal

O diplomata Hermínio da Costa Moniz, que vinha exercendo o cargo de cônsul-geral de Cabo Verde em Boston (EUA), é o novo embaixador extraordinário e plenipotenciário da República de Cabo Verde junto da República do Senegal.

De acordo com o decreto presidencial 4/2022, de 08 de Junho, publicado no Boletim Oficial de quarta-feira, 08, Hermínio da Costa Moniz vai exercer o cargo de embaixador de Cabo Verde no Senegal, em comissão ordinária de serviço.

Hermínio Moniz vai, assim, deixar o cargo de cônsul geral de Cabo Verde em Boston (EUA) para passar a residir em Dakar (Senegal), em substituição do também diplomata Inácio Felino Carvalho.

Já oficializado pelo Presidente da República, por proposta do primeiro-ministro, o novo representante diplomático de Cabo Verde no Senegal, vai ser empossado nas suas novas funções, a que foi elevado, nos próximos dias.

Diplomata de carreira, Hermínio Moniz vinha exercendo o cargo de cônsul-geral de Cabo Verde em Boston (EUA) desde Junho de 2017, altura em que fora investido pelo então ministro dos Negócios Estrangeiros e Comunidades, Luís Filipe Tavares.

Formado em relações internacionais, Hermínio Moniz é quadro do Ministério dos Negócios Estrangeiros desde 1993, tendo desempenhado ao longo da sua carreira vários cargos, tanto nos serviços centrais como externos, como director da Cooperação Não Governamental.

De entre as suas funções, Hermínio Moniz foi ainda delegado de Cabo Verde junto da ONU, em Nova Iorque, e representante de Cabo Verde no diálogo político sobre migração, nomeadamente no Processo de Rabat, no Fórum Mundial e no Plano de Acção de La Valleta desde 2013.