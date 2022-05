Governo quer menos famílias desprotegidas e excluídas

O ministro da Família e Inclusão Social afirmou que as medidas adoptadas pelo Governo têm tido impacto “extremamente positivo” na vida dos cabo-verdianos

Fernando Elísio Freire fez estas afirmações em entrevista à Inforpress a propósito do Dia Internacional da Família, celebra-se este domingo, tendo aproveitado a efeméride para endereçar uma mensagem de esperança.

O ministro destacou as acções levadas a cabo pelo Governo, que, desde 2016, disse, colocou o bem-estar e criação de condições para melhorar a qualidade de vida dos cabo-verdianos e reduzir o nível da pobreza no centro das políticas de governação.

“O que nós enquanto Governo estamos a fazer é que todas as famílias cabo-verdianas possam estar incluídas, sejam famílias com igualdade de oportunidades, que seja uma família com uma perspectiva de futuro extremamente positiva e é neste quadro que estamos a trabalhar para permitir que todos possam ter acesso à educação, saúde emprego, cuidados e igualdade de oportunidades”, sublinhou.

Elísio Freire apontou o acesso à educação, a isenção das propinas, o tratamento mais digno às pessoas idosas com o aumento da pensão social e o aumento do número de pensionistas, como ganhos concretos conquistados nos últimos anos.

Referiu ainda que graças às medidas do actual Governo foi dada uma atenção especial à questão das crianças com a criação de uma Rede Nacional de Creches, a universalização do pré-escolar e a generalização do acesso ao secundário.

O governante reconheceu, porém, que ainda há desafios, como o abandono escolar por parte dos rapazes.

“As medidas que o Governo tem adoptado têm tido impacto extremamente positivo na vida dos cabo-verdianos. Os dados mostram isso, em 2015 o nível de pobreza era de 35,6%, em 2020 foi 26%, em 2021 tendo em conta a questão da pandemia aumentou para 32%, mas e ainda um valor abaixo dos 35%, o que mostra que houve consistência de políticas”, assegurou.

“Todas as famílias não estão no mar de rosas, há dificuldades, há cabo-verdianos que passam necessidades e o nosso objectivo é de cada dia trabalharmos para que cada vez menos cabo-verdianos se sintam desprotegidos e todos se sintam realmente incluídos”, concluiu.

O Dia Internacional da Família é uma data comemorativa celebrada no dia 15 de Maio, sendo criada pela Organização das Nações Unidas como iniciativa a fim de debater questões relevantes para garantir o bem-estar das famílias em todo o mundo. A data foi celebrada pela primeira vez em 1994.