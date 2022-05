Acordo de facilitação de vistos de curta duração entre Cabo Verde e União Europeia entra em vigor em Julho

O acordo de facilitação da emissão de vistos de curta duração entre Cabo Verde e a União Europeia entra em vigor a 01 de Julho para ambas as partes, segundo o boletim oficial desta segunda-feira, 23.

Segundo a mesma fonte, o acordo entrará em vigor após o cumprimento das exigências legais estabelecidas para o efeito.

De referir que no início do mês de Maio, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Integração Regional anunciou que este Novo Acordo contém disposições que facilitam significativamente a mobilidade dos cabo-verdianos no território da União Europeia.

Como exemplo, destacou a redução das taxas pagas para o tratamento dos pedidos de visto; o alargamento de categorias de pessoas beneficiárias de vistos de múltiplas entradas; a simplificação dos procedimentos e dos comprovativos a serem apresentados; a criação de um mecanismo que determina a duração da validade dos vistos de entradas múltiplas.

Ainda como benefício o Ministério anunciou que há uma cláusula que permite suspender o acordo ou partes do mesmo por motivos relacionados com a falta de cooperação no domínio da readmissão.