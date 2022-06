Mircea Delgado vai apresentar projecto de lei para elevar Língua Portuguesa a património nacional de Cabo Verde

A deputada do MpD eleita pelo círculo eleitoral de São Vicente Mircea Delgado anunciou hoje que vai, ainda este ano, apresentar ao Parlamento um projecto de lei para elevar a Língua Portuguesa a património nacional de Cabo Verde.

Durante uma intervenção no período de questões gerais, a deputada explicou que esta iniciativa enquadra-se dentro das prerrogativas que a Constituição da República lhe concede enquanto deputada da Nação.

O objectivo, conforme explicou, é de ver o Português a integrar a lista de patrimónios imateriais nacionais na qual já se encontram inscritos a morna, o São João, a Tabanka, a Talaia Baixo e a língua materna.

A deputada justificou que a Língua portuguesa, além da sua projecção com uma das línguas mais vigorosas do mundo, apresenta um enorme valor simbólico para o povo cabo-verdiano, considerando que foi ele a primeira língua falada nas ilhas desde que as mesmas foram descobertas.

“É minha percepção que existe um sentimento cada vez mais generalizado da sociedade cabo-verdiana da necessidade de uma intervenção urgente estruturada capaz de valorizar e salvaguardar a Língua Portuguesa no nosso país”, sustentou.

Citando uma declaração do ex-secretário executivo da CPLP, Francisco Rebelo Telles, Mircea Delgado indicou que a Língua Portuguesa é hoje a quinta língua mais falada no mundo, a primeira no hemisfério sul e uma das línguas mais usadas na internet e nas redes sociais.

Por outro lado, indicou que a mesma apresenta um crescimento, sobretudo, em África e poderá duplicar os seus actuais 200 milhões de falantes até ao final de século, conforme as prejeções demográficas das Nações Unidas.