Ulisses Correia e Silva garante interesse do Presidente português quanto ao financiamento climático

O primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, garantiu esta quarta-feira em Lisboa que a reacção do Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, foi “muito positiva” e interesse quanto a transformação da dívida em financiamento climático.

A garantia foi dada à imprensa no final de um encontro que o primeiro-ministro teve com o chefe de Estado português, no Palácio de Belém, neste terceiro dia de visita do primeiro-ministro a Portugal, com o principal objectivo de participar na segunda Conferência dos Oceanos das Nações Unidas que decorre em Lisboa de 27 de Junho a 01 de Julho.

Segundo Ulisses Correia e Silva, teve a oportunidade de reafirmar o interesse de Cabo Verde na transformação da dívida que o arquipélago tem com Portugal em financiamento climático, em capital climático e capital natural, como forma de ter recursos para investir.

Esse investimento, conforme ele, deve ser na aceleração de transição energética, na transição para economia azul, na viabilização da água para agricultura, através de sistemas de dessalinização e também na transformação digital e todo o processo que tem a ver com a economia verde e a economia azul.

“A reacção do Presidente da República foi muito positiva, de compreensão, mas também de muito interesse, tendo em conta que as relações entre Cabo Verde e Portugal são muito específicas e temos condições de fazer andar determinadas coisas para frente”, assegurou o primeiro-ministro, justificando que é uma iniciativa “inovadora”.

Ulisses Correia e Silva explicou que há muito tempo se fala do financiamento climático e que agora está-se a fazer o trabalho técnico, visando ter um instrumento e um acordo brevemente, com o suporte de um estudo técnico também em fase de conclusão, com o apoio das próprias organizações das Nações Unidas.

“Em termos de compromissos internacionais, o financiamento climático está na ordem do dia, por isso, queremos mostrar que se concretizarmos, será um impulso para que outros façam, porque temos mais parceiros, temos mais interesses e o mundo todo também está focado nesta questão da economia azul e economia verde”, concluiu.

Nesta terça-feira, 28, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, teve a oportunidade de abordar essa mesma questão com o seu homólogo português, António Costa.

Esta tarde, o chefe do executivo preside o lançamento de novos serviços do portal consular, num evento que acontece na Embaixada de Cabo Verde em Portugal.