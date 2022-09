PR e PM lamentam morte da rainha Elizabeth II

O Presidente da República e o Primeiro-ministro divulgaram esta sexta-feira, suas notas de pesar lamentando o falecimento da rainha Elizabeth II, Chefe de Estado do Reino Unido.

Num comunicado de imprensa, a Presidência da República informa que José Maria Neves endereçou uma carta de condolências ao Rei Charles III, do Reino Unido, lamentando o passamento da Rainha Elizabeth II.

“Foi com enorme tristeza e imenso pesar que recebi a notícia do passamento de Sua Majestade a Rainha Elizabeth II. Ela marca de forma indelével a história do Reino Unido e do Mundo, pelo seu exemplo de perseverança e liderança ao longo dos seus 70 anos de reinado, e pelo constante progresso do seu povo. Uma verdadeira fonte de inspiração”, lê- se na carta encaminhada ao Palácio de Buckingham.

Já Ulisses Correia e Silva escreveu, na sua página do Facebook, que endereçou uma carta de condolências, em nome do povo de Cabo Verde, à Primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, manifestando as mais profundas condolências pelo falecimento da Rainha Isabel II.

“Nossos pensamentos e orações mais profundos são transmitidos a todos os antigos súditos de Sua Majestade, incluindo aqueles nas nações do Reino Unido e em toda a Commonwealth. Com igual sinceridade, expressamos os nossos mais calorosos votos a Sua Majestade, o Rei Carlos III, augurando que seu reinado seja longo e próspero”, escreveu.

A Rainha morreu aos 96 anos, no castelo de Balmoral, na Escócia. O anúncio foi feito pelos canais oficiais da família real britânica.

Rainha desde 1952, Isabel II testemunhou uma enorme mudança social no seu país.

Com a sua morte, o seu filho mais velho, Carlos, o antigo Príncipe de Gales, liderará o país em luto como novo Rei e Chefe de Estado de 14 países da Commonwealth.