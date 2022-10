Cabo Verde é o segundo país da sub-região ocidental africana no ranking de E-Government

Cabo Verde mantém-se no grupo “elevado” do Índice de Desenvolvimento da Governação Electrónica (E-Government Development Index – EGDI), estando, neste momento, na 2ª posição na sub-região ocidental africana, na 8ª em África, e 17ª posição entre pequenos estados insulares em desenvolvimento num total de 37.

A informação foi divulgada na passada quarta-feira, 28, no relatório E-Government Survey 2022.

O país se encontra na 110ª posição, a nível , mundial, mantendo assim a posição alcançada na edição anterior de 2020.

Cabo Verde integra o TOP 10 do grupo de países região Africana, sendo o segundo na sub-região ocidental Africana, ultrapassado apenas pelo Gana e, segundo escreveu o governo, tem vindo a manter resultados superiores à média, nomeadamente ao nível do grupo de países de rendimento médio (PIB); do grupo de países regional (Africa); do grupo de países insulares (SIDS); e do grupo de países lusófonos.

Na actual edição registou-se uma evolução positiva a nível das subcomponentes do EGDI, designadamente, infraestruturas de telecomunicações (TII) e Capital Humano (HCI), com a continuidade da liderança de Cabo Verde nesta última.

“Este desempenho tem impactando, igualmente, na melhoria de vários outros indicadores de desenvolvimento do país, nomeadamente, da Transparência (2º da região africana), da Boa Governação (2ª da Região Africana), da Democracia e cidadania (2ª da Região Africana), das Liberdades (1ª da Região Africana), bem como, da qualidade de vida – Social Progress Index – SPI (2ª da região africana) e ao nível de Desenvolvimento Sustentável Global – SDG índex (o 3º melhor País África)”, lê-se.

O estudo sobre a Governação Electrónica produzido pelo Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas (UN E-Government Survey) é publicado desde 2001, sendo considerado o único relatório global que avalia o estado de desenvolvimento da governação eletrónica de todos os países membros da Organização das Nações Unidas. Bienalmente, os países são avaliados de maneira sistemática sobre os níveis de serviços online (OSI), das infraestruturas de telecomunicações (TII), do Capital Humano (HCI), bem como, o grau da participação eletrónica (E-participation - EPI).