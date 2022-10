O secretário de Estado-adjunto do primeiro-ministro, Lourenço Lopes disse hoje que o sector da comunicação social vai constar do PEDS 2023-2026, visando mostrar a importância do sector para a cidadania e o reforço da democracia.

Lourenço Lopes presidiu hoje, na Cidade da Praia, à abertura da formação em captação de Imagem, uma parceria entre a Ajoc e o Cenjor, no âmbito das suas atribuições no domínio da cooperação com os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP), procurando responder às necessidades formativas diagnosticadas pelos profissionais da Comunicação Social de Cabo Verde.

Na ocasião, o secretário de Estado-adjunto do primeiro-ministro assinalou que a comunicação social é uma das áreas em que se pode dizer que a cooperação Portugal – Cabo Verde é “exemplar”.

“Se pensarmos bem, quando se fala na afirmação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), se há sector que pode dar um contributo decisivo para a aproximação dos países e para o aprofundamento da Língua Portuguesa esse sector é a comunicação social”, sublinhou o governante.

Por isso, ressaltou que o Governo tudo deve fazer para “elevar” o sector, pelo que da mesma forma que no quadro do Programa Estratégico de Cooperação de Portugal Cabo Verde (PEC) se encontram as áreas como a segurança, a defesa, a educação e a Saúde, a comunicação social deve igualmente ocupar este lugar.

“Devo dizer-vos que a área de comunicação vai constar do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentável “PEDS 2023-2026” que é, no fundo, para mostrar a relevância do sector da comunicação social para o conhecimento, para a cidadania, para reforço da democracia e do desenvolvimento cultural do País”, enfatizou Lourenço Lopes.

Adiantou, de igual modo, que está “convencido” de que com as condições que o Governo está a criar, haverá mercado para acolher os profissionais de comunicação social em Cabo Verde, uma vez que, argumentou, actualmente há um “inegável dinamismo” do sector audiovisual em Cabo Verde.

“Hoje tudo é comunicação, se for realizada uma determinada actividade e não se comunicou, não existiu”, frisou.

Por seu lado, o presidente da Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde (Ajoc) Geremias Furtado avançou que a capacitação em captação de imagem possui carácter “especial” já que, ao longo da existência da Ajoc, para além das lutas pelas causas da classe, a associação tem vindo a apostar nas formações, para que haja profissionais cada vez mais adaptados aos desafios dos novos tempos.

No entanto, acrescentou, as formações são destinadas, na maior parte das vezes, aos jornalistas, mas desta vez os beneficiários são os profissionais de imagem.

Com duração de duas semanas, participam da formação mais de 40 profissionais, divididos em duas turmas e dois turnos.