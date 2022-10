OIF quer apoiar CNE na implementação de projectos para consolidação do processo eleitoral

A Organização Internacional da Francofonia (OIF) promete apoio técnico na implementação de projectos considerados estruturantes pela Comissão Nacional de Eleições (CNE) para a consolidação do processo eleitoral, nomeadamente a educação cívica permanente, digitalização e modernização da instituição.

Segundo um comunicado da OIF, disponibilizado hoje, a promessa foi feita no âmbito da visita daquela instituição à Cabo Verde que decorre de 15 a 19 de Outubro.

A OIF quis, segundo a mesma fonte, inteirar-se sobre o funcionamento da CNE, considerada pela organização como exemplo de integridade e profissionalismo na condução de eleições a nível dos países francófono membros daquela organização.

“Do encontro ficou a promessa de apoio técnico na implementação de projectos considerados estruturantes pela CNE para a consolidação do processo eleitoral, sendo a educação cívica permanente, digitalização e modernização da CNE indicados pela senhora presidente como estando na lista das prioridades”, lê-se.

A CNE tem uma profícua relação de parceria com a OIF, que neste âmbito, já a apoiou tecnicamente na realização da auditoria à Base de Dados do Recenseamento Eleitoral realizada em 2018.

De acordo com o comunicado, deste apoio saíram importantes recomendações para a melhoria do sistema informático do recenseamento eleitoral do país.

Cabo Verde é membro da OIF desde 1996 e a CNE é membro da Rede de Competências Eleitorais da francofonia, RECEF, desde 2017, tendo a presidente , Maria do Rosário, exercido o cargo de Administradora executiva da RECEF de 2019 a 2021.

A delegação da OIF que está em Cabo Verde é chefiada pela Conselheira responsável pela Língua Francesa, Imma TOR FAUS, acompanhada do Encarregado de Missão por Questões Políticas, Alassane DDIAYE, ambos do Gabinete da Secretária Geral da instituição.